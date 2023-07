Samardzic Milan, il Napoli va all’assalto: prima proposta per convincere l’Udinese a cedere il proprio gioiello

Non ci sono soltanto Milan e Inter su Samardzic. Anche il Napoli ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Udinese ed è pronto a formulare un’offerta per il giocatore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per intavolare una trattativa con i friulani si parte da 25 milioni: il Napoli potrebbe inserire il cartellino di Gaetano per abbassare la parte cash.