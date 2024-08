Samardzic Milan, la rivale fa sul serio! Prima OFFERTA inviata all’Udinese: COSA SUCCEDE, le ultime sul centrocampista

Con O’Riley ancora in stand by nonostante le pretese del Celtic siano scese, dall’altra parte l’Atalanta sta puntando sul centrocampista Samardzic: giocatore seguito anche dal calciomercato Milan e per cui i nerazzurri stanno fortemente spingendo.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta ha lanciato la sua prima offerta all’Udinese: 21 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Ore molto calde in ottica calciomercato, aspettando altre novità.