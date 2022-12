Oggi la Salernitana effettuerà l’ultimo allenamento del 2022 in preparazione del match di campionato contro il Milan

La Salernitana non si ferma a Capodanno. Dopo l’amichevole di ieri contro la Gelbison, la squadra di Davide Nicola torna in campo per l’ultimo allenamento dell’anno.

Alle 11.00 al C.S. Mary Rosy i granata svolgeranno una sessione di allenamento in vista del match contro il Milan, come riportato dal loro sito ufficiale.