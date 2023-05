Sala sul nuovo stadio: «La Maura? È difficile e lo sa anche il Milan»

Sala: «La Maura? È difficile e lo sa anche il Milan». Le parole del sindaco di Milan sul nuovo stadio rossonero e su San Siro

Giuseppe Sala ha parlato della situazione San Siro e nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco le parole del sindaco di Milano, riportate da Calcio e finanza:

«Io credo che in un paio di mesi la questione sarà chiara. Nell’incontro con Inter e Milan la sovrintendente, Emanuela Carpani è stata rassicurante sul fatto di gestire la questione e capire che non si può aspettare il 2025. Però sul vincolo del secondo anello ha detto che ha bisogno di lavorarci, anche perché non è la soprintendenza da sola che decide ma un sistema un po’ più largo, bisogna sentire anche la soprintendenza a Roma però è importante che si esprimano, è nel diritto delle squadre. Se dovessero porre un vincolo sul secondo anello sarebbe un problema. Questo vuol dire che le squadre probabilmente decideranno di andare o a Sesto o a Rozzano. È un dramma? No ma non è una bella cosa dal mio punto di vista. È difficile, lo sa anche il Milan. Io però ho detto che prima di escluderla va visto il progetto. Il Meazza nuovo vicino a quello attuale è incompatibile. Quello è l’unico limite su cui sono categorico: non posso caricare i cittadini residenti nella zona di 150 giorni all’anno di traffico, rumore e caos»