Saelemaekers Milan, cambia lo scenario sul futuro! Adesso sembra più vicino a… Le ultime. Segui gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i destini di mercato di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham sembrano essere incrociati e si risolveranno nelle prossime settimane, a stagione conclusa. Milan e Roma avranno argomenti da discutere dopo il tentativo andato a vuoto dello scorso gennaio di raggiungere un’intesa sui rispettivi riscatti a titolo definitivo dei cartellini dell’esterno belga e dell’attaccante inglese.

Saelemaekers ha collezionato 20 presenze in campionato con la Roma, mettendo lo zampino su 10 goal totali tra reti ed assist. Nelle ultime due partite di Serie A contro Inter e Fiorentina ha rimediato due panchine senza scendere in campo. La sua permanenza nella Capitale non è sicura e potrebbe tornare al Milan o essere ceduto all’estero per ragioni di cassa.