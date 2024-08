Saelemaekers Milan, SPUNTANO le cifre dell’accordo con la Roma! La NOTIZIA fa felice il belga

Saelemaekers-Milan, spuntano le cifre del contratto dell’esterno belga in caso di trasferimento alla Roma: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers, in uscita dal calciomercato Milan con destinazione Roma nell’ormai imminente scambio con Abraham, avrà uno stipendio quasi raddoppiato rispetto a quello percepito in rossonero:

PAROLE – «Saelemaekers percepisce 1,3 milioni di euro al Milan e nella Roma vedrebbe il suo stipendio quasi raddoppiato, in più avrà garantito un posto da titolare nel 4-3-3 e un tecnico che predilige le sue caratteristiche tecniche».