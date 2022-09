Saelemaekers a Sky: «Sto lavorando sui miei numeri in attacco». Le parole dell’esterno belga

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky dopo Milan-Dinamo Zagabria.

DUE GOL IN CHAMPIONS – «È vero che l’avevo già detto in conferenza, sto lavorando sui miei numeri in attacco: sono ancora più felice per la squadra e per i primi 3 punti in casa da 9 anni».

FASE OFFENSIVA – «Provo ad essere più presente in area. Provo a farlo e oggi ho fatto gol, sono molto contento».

LIVELLO – «Penso che abbiamo giocato al nostro livello, con una buona mentalità e una buona gamba. Siamo molto felici per i punti in Champions, ora ci concentriamo per il Napoli».

CHELSEA – «Sappiamo che il Chelsea è una grande squadra, la affronteremo come le altre squadre, per noi non cambia niente: se giochiamo al nostro livello sono sicuro che possiamo fare qualcosa di bello».