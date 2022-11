Sacchi sull’Argentina: «Hanno grandi campioni e un gioco piacevole». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dell’Argentina. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Mi ha molto impressionato nella partita di Wembley contro l’Italia. Hanno grandi campioni e un gioco piacevole. Chi non vorrebbe in squadra gente come Messi, Lautaro e Di Maria? E poi non trascuriamo il fattore ambientale: ci sarà caldo in Qatar e le sudamericane possono essere avantagiate».