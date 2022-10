Sacchi: «Pioli non ha mai detto una parola fuori posto quando rischiava l’esonero…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del rischio esonero di Pioli con il Milan di due stagioni fa. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Sì, e lui non ha mai detto una parola fuori posto. Non si è mai sfogato. Non ha mai attaccato la società. Credo che la vicinanza di Maldini lo abbia aiutato parecchio. In ogni caso, in quel periodo davvero complicato, Stefano è stato un vero signore. E alla fine si è guadagnato sul campo la riconferma grazie a un comportamento impeccabile».