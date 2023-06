Sacchi su Tonali: «Certe cifre, per il Milan, sono irrinunciabili». Le parole dell’ex tecnico rossonero sul centrocampista azzurro

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dell’addio di Sandro Tonali. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Certe cifre, per una società come il Milan, sono irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e cercheranno di fare come il Napoli. Non scordiamoci che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo aver ceduto Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, cioè i quattro più famosi»