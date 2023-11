Sacchi frena l'entusiasmo: «Ora non pensiamo di essere dei fenomeni, altrimenti...»

Sacchi frena l’entusiasmo degli italiani: «Ora non pensiamo di essere dei fenomeni, altrimenti…». La sua analisi

Arrigo Sacchi è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare dell’Italia, che ieri ha staccato il pass per i prossimi europei.

SACCHI – «Ora non pensiamo di essere dei fenomeni. È andata e va bene così. Siamo all’Europeo, il risultato che volevamo. Però adesso non commettiamo gli errori del passato, non pensiamo di essere diventati dei fenomeni perché altrimenti ci ritroviamo a terra. Aggiungo che, se avessimo perso, cosa che non meritavamo, non si sarebbero potute dare colpe a questo gruppo di giocatori e all’allenatore. Spalletti è arrivato da poco, lasciamolo lavorare. Anche lui deve imparare a conoscere l’ambiente e i calciatori»