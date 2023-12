Sacchi sulla lotta scudetto: «Se gioca come a Napoli, l’Inter è la favorita». Le parole dell’ex allenatore del Milan

Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto in cui è presente anche il Milan.

SCUDETTO– «Non ho difficoltà a dire che, se gioca come ha fatto a Napoli, l’Inter è la favorita per lo scudetto. Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la Juve, allora tutto può tornare in discussione. Juve-Inter, a livello di spettacolo, è stata una sfida che ha ammazzato il calcio; questo Napoli-Inter, invece, ha acceso l’entusiasmo»