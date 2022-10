Sacchi: «Leao, Kalulu e Tomori sono così grazie a Pioli». Le parole dell’ex allenatore

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport del grande lavoro di Pioli nel migliorare i calciatori del Milan. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Beh, Leao non è mica quello di due anni fa. E anche Kalulu e Tomori. Merito di Stefano che al Milan si sente in famiglia e avverte la fiducia di tutto l’ambiente. E’ un uomo intelligente, saggio e per nulla presuntuoso, non è mica poco».