Sacchi: «Il Milan sta cominciando ad avere una dimensione europea»

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha analizzato la prestazione dei rossoneri di Pioli contro l’Atalanta: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan:

«Il Milan dà l’impressione, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, di credere nelle proprie idee e nelle proprie qualità. Significa che sta compiendo un passo in avanti notevole, soprattutto in prospettiva europea».