Sacchi: «Il Milan ha un gioco più internazionale rispetto all’Inter»

Sacchi si confronta con la Rosea sui temi caldi in vista del rush finale per Inter e Milan. Rossoneri meglio dei nerazzurri nel gioco

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ Arrigo Sacchi si sofferma sulla lotta scudetto tra Inter e Milan.

«Il gol di Tonali alla Lazio potrebbe valere per il Milan come quello di Calhanoglu in casa della Juve per l’Inter. Il Milan non è la più forte, ma quella più vicina a un calcio europeo, internazionale, assieme all’Atalanta. Ha uno spirito di squadra che in poche possiedono. L’Inter è la più forte, ma gioca il nostro calcio anni ’60. Gicoa bene, ma è un calcio antico, che a livello internazionale non aiuta»