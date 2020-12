Sacchi: «Ibrahimovic un assoluto fenomeno, trasmette grinta e…»

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista, ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic

Ecco le parole di Arrigo Sacchi ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

«Un assoluto fenomeno. Incide anche quando non gioca, perché è un leader, perché ha trasmesso personalità ai compagni, perché sa guidarli, strigliarli e motivarli. Ecco, magari qualche volta si deve frenare perché li sgrida troppo platealmente: qualcuno potrebbe anche rimanerci male e allora non si ottiene l’effetto desiderato. Comunque stiamo parlando di un vero campione. A me sembra un capoclasse: un punto di riferimento per l’intero gruppo».