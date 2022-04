Sacchi: «I soldi contano ma le idee sono più importanti. Il Milan di Pioli ha un grande gioco...»

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan. Queste le sue parole

«I soldi contano, ci mancherebbe altro. Ma le idee sono più importanti. Perché puoi avere in rosa i migliori calciatori dell’universo, ma se ti mancano il gioco e lo spirito di squadra non vai da nessuna parte. Ecco, il Milan di Pioli ha il gioco e ha lo spirito di squadra. È senz’altro una buona base di partenza. E poi si devono inserire elementi che siano funzionali al progetto tecnico e che, non mi stancherò mai dirlo, siano prima di tutto brave persone. I piedi, lo ripeto spesso, si possono aggiustare. Il cervello, no»