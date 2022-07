Sacchi: «Guai al Milan se si sente arrivato». Le parole dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato delle possibilità che ha il Milan per ripetersi nella prossima stagione. Ecco le parole dell’ex allenatore rossonero:

«Il Milan lotterà per il titolo. A un patto, però: che dimentichino in fretta quello che hanno fatto, una specie di miracolo, e si mettano sotto a lavorare per cercare di migliorare e di colmare quelle lacune evidenziate nello scorso campionato. Partono dall’entusiasmo per lo scudetto conquistato, e questa è una bella dose di energia, ma guai a loro se si sentono arrivati».