Sacchi a Prime Video: «Il mio era un bel Milan, su Pioli...»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni di Prime Video. Ecco le sue parole sui rossoneri e su Pioli:

«Per me una vittoria senza merito non era una vittoria. Il mio era un bel Milan, che non disconosceva i valori, il merito, la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, l’innovazione. Era una squadra nello spirito e nel gioco. È stata una grande esperienza e siamo andati oltre al sogno. Io non guardavo i piedi. Guardavo le persone, la loro volontà, l’entusiasmo, la generosità, la modestia. La loro etica, l’etica del collettivo. Eravamo una squadra.»

PIOLI – «È una bravissima persona. Cerca sempre di migliorarsi. Lui era un tattico. Ha vinto un campionato con 10 e lode. C’erano 3-4 società che avevano investito molto di più, aveva dei giocatori semi sconosciuti. Criticati. E hanno vinto giocando bene. Spero che Pioli tenga una squadra molto compatta che cerchi di portare via l’idea all’avversario»



ANCELOTTI – «Un grande, una persona che si fa voler bene, generosa. Io lo volli a tutti i costi e mi sbilanciai. Dissi: Se mi prendete Ancelotti vinciamo in campionato. E così fu. Mi disse Maradona: con lei corre veloce anche Ancelotti»