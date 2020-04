Sacchi: «Berlusconi e Galliani assecondarono le mie scelte»

L’ex storico allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato della sua passata e gloriosa parentesi al Milan

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti toccati, non è ovviamente mancato un commento riguardo ai rapporti con la dirigenza/proprietà rossonera all’epoca. Queste le sue parole:

«Mi assecondò nelle scelte. Io volevo interpreti adatti, per carattere e per personalità, al mio schema di gioco. Berlusconi e Galliani mi accontentarono, altrimenti sarei stato in difficoltà. Dico la verità, per un solo giocatore avrei fatto uno strappo alla regola: Maradona».