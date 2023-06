Sabatini: «E’ appena accaduto con Tonali e ri-accadrà. Preparatevi». Le parole del giornalista su quello che sta succedendo in casa Milan

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com dell’addio di Tonali dal Milan. Ecco le parole del giornalista:

«È appena accaduto con Tonali. Ri-accadrà con Lukaku più altri ancora. Preparatevi. Succede all’improvviso. Magari tutto in una notte. Come quella che – finora – era stata la più iconica delle notti di calciomercato milanista. Gennaio 2009, Kakà venduto al Manchester City, già ricchissimo di soldi mediorientali. Appena trapelò la notizia – scioccante – i tifosi si radunarono sotto la sede, allora nella centralissima Via Turati, e poi andarono in carovana sotto l’abitazione del brasiliano. Ragazzo perbene, Kakà fece l’errore (“errore”, con le virgolette) di affacciarsi al balcone. Vide bandiere e sciarpe. Sentì cori e preghiere. Sgranò gli occhi. Ci pensò un attimo. Poi affidò a un cenno della mano e un sorriso il gesto che scatenò l’esultanza sotto casa, come un gol sotto la curva: resto qui. Poi impugnò il telefonino, oppure gli passarono una chiamata di Silvio Berlusconi. Non si è mai saputo chi chiamò chi. Si sa che Kakà rimase al Milan ma poi, sei mesi dopo, a telefoni silenziati e cori spenti dalla rassegnazione, andò al Real Madrid».