Sabatini: «Mercato Milan? Ecco cosa penso»

Sandro Sabatini presente negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la sconfitta del Milan contro il Torino:

«Se vedete la formazione del Milan, se vedete i cambi questa è la stessa squadra dell’anno scorso con Pobega in più, ha preso il posto di Kessiè. E’ una rosa a cui non è stato aggiunto nulla sul mercato, Origi da un contributo molto modesto, De Ketelaere si sapeva che non sarebbe stato immediatamente pronto per la Serie A, Vranckx e Thiaw hanno giocato poco o nulla e se non li metti vuol dire che non sono all’altezza. Celebrato il Milan per lo scudetto, si, celebrato il Milan per il mercato, no»