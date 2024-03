Sabatini non ha dubbi: «Vedrete, sarà il grande acquisto del Milan»

Nel corso di Tutti in the Box, Sandro Sabatini si espresso sul calciomercato Milan in vista del prossimo anno

Le parole nel corso di Tutti in the Box, di Sandro Sabatini sul calciomercato Milan in vista del prossimo anno. Ecco cosa ha detto su Chukwueze:

LE PAROLE – «Quando il Milan lo ha comprato, ho detto: ok, nigeriano, 20 anni e viene dal Villarreal. Villarreal ha 50mila abitanti come Montecatini e Monsummano… Un nigeriano, di 20 anni che arriva dal Villarreal, quando arriva a Milano per sei mesi non capisce neanche dove si trova. Chukwueze lo vedrete l’anno prossimo. Per me Chukwueze l’anno prossimo sarà il grande acquisto del Milan»