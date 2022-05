Russia, UFFICIALE: Nazionale cancellate da tutte le competizioni 2022/23

Russia, UFFICIALE: la Uefa cancella club e Nazionale dalle competizioni 2022/23. Il Comitato esecutivo ha deciso

Il Comitato esecutivo Uefa ha ufficializzato la cancellazione della Russia (a livello di Nazionale o di club) da qualsiasi competizione Uefa nella stagione 2022/23.

LA NOTA- «Il Comitato Esecutivo UEFA ha dichiarato oggi non ammissibile la candidatura presentata dalla Federcalcio russa per ospitare UEFA EURO 2028 o UEFA EURO 2032. Questa è una delle numerose decisioni relative alla sospensione in corso di squadre e club russi dalle competizioni UEFA. La sospensione in corso di squadre e club russi ha un impatto anche su altre competizioni, tra cui Nations League, EURO Under 21, qualificazioni ai Mondiali femminili, tornei giovanili e futsal».