Ruiu: «Sotto l’albero di Natale quest’anno mi piacerebbe trovare Gomez»

Cristiano Ruiu ha commentato il mercato del Milan dicendo che ‘Pupu’ Gomez sarebbe l’ideale per i rossoneri

Cristiano Ruiu, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato le voci che vorrebbero Alejandro ‘Papu’ Gomez al Milan.

Ruiu ha detto: «L’anno scorso sotto l’albero di Natale abbiamo trovato Zlatan Ibrahimovic, quest’anno invece mi piacerebbe trovare ‘Papu’ Gomez. Già ai tempi del Catania, Ariedo Braida voleva portarlo al Milan, ma poi non se ne fece nulla. Il calciatore dell’Atalanta è in rottura con il suo club e il suo allenatore, Gasperini. Gomez sarebbe l’ideale per puntellare la rosa. Nonostante abbia 32 anni, sta bene, e le condizioni economiche favorirebbero l’operazione. Ci sarebbe da dare un piccolo conguaglio all’Atalanta e le pretese del giocatore non sono altissime. Gomez sarebbe determinante sia al posto di Ibrahimovic per giocare in un modo alternativo con il falso nueve, e sia per giocare insieme a Ibra. L’eventuale operazione Gomez mi ricorda un po’ quella di Antonio Cassano, quando Adriano Galliani lo andò a prendere nel dicembre 2010».