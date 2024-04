Rugani Milan: il difensore si allontana, le ULTIME sul rinnovo con la Juventus

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Rugani. Il difensore si allontana, le ultime sul rinnovo con la Juventus

Il rinnovo di contratto di Rugani, difensore accostato anche al calciomercato Milan è più vicino. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. Non è un titolare fisso della Juve di Allegri, ma è più di un’alternativa per i bianconeri.

Il merito è dell’affidabilità che ha dimostrato in campo ogni volta che è stato chiamato in causa. In 16 presenze, infatti, ha segnato 3 gol, quasi tutti pesanti.