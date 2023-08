Buriani sicuro: «I centrali del Milan vanno bene, serve questo»

Ruben Buriani ha commentato il reparto difensivo del Milan: ai rossoneri serve un centrocampista che faccia filtro

A TMW Radio, Ruben Buriani ha parlato così del reparto difensivo del Milan:

Credo di sì. Serve un buon centrocampo che faccia filtro altrimenti diventa difficile per qualsiasi difensore. Di centrali ne ha abbastanza ora, se c’è da fare qualcosa è sugli esterni per dare respiro a Calabria, anche se c’è Florenzi. Per il resto vedo una rosa ben assortita, anche perché gli impegni sono molteplici anche quest’anno