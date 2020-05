Rossoneri in prestito: il punto sul futuro di André Silva all’Eintracht Francoforte

Il direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha voluto chiarire una volta per tutte le intenzioni del club su André Silva

Ecco le parole del direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte a La Gazzetta dello Sport in merito al futuro nel club tedesco di André Silva, arrivato in Germania in estate con la formula del prestito biennale secco in cambio del prestito con medesima formula di Rebic.

«Abbiamo intenzione di tenere André Silva oltre i due anni di prestito, ma attualmente ogni desiderio deve fare i conti con la realtà del momento. Ciò vale anche per Rebic, che sono contento stia facendo bene dopo aver avuto bisogno di un periodo di ambientamento. Non avevo dubbi che avrebbero fatto bene entrambi. Comunque al momento è presto per parlare in maniera definitiva delle trattative, ogni cosa va fatta a suo tempo. Siamo soddisfatti di Silva e lui si trova bene in Germania. Voglio sottolineare che le trattative per André Silva e Rebic sono slegate»