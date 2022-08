Ross: «È bello essere menzionato in relazione a un club delle dimensioni del Milan». Le parole del giovane attaccante dell’Aalborg

Oliver Ross ha commentato ai microfoni di Nordjyske l’interesse del Milan. Ecco le parole dell’ attaccante classe 2004 dell’Aalborg:

«È bello essere menzionato in relazione a un club delle dimensioni del Milan. È un club famoso in tutto il mondo, quindi lo prendo naturalmente come una pacca sulla spalla. Questa non è la prima volta che c’è un interesse straniero nei miei confronti, ma questo è stato probabilmente un po’ più importante di quelli di cui ho sentito parlare in precedenza. In questo momento, però, sono all’Aalborg e quindi non c’è niente che desidero di più in questo momento che vincere le partite qui. Ho appena prolungato il mio contratto e amo stare qui al club, ma è chiaro che dovrò affrontare un cambiamento se a un certo punto mi arriverà un’offerta unica».