Ronaldo Manchester City, clamoroso scambio: due stelle per CR7

Clamorosa indiscrezione sull’offerta del Manchester City alla Juventus per Cristiano Ronaldo: due calciatori per il portoghese

Clamorosa indiscrezione da L’Equipe sulla probabile offerta del Manchester City per Cristiano Ronaldo. Come riportato da Gazzetta, Jorge Mendes è piombato a Torino per parlare con CR7 e decidere sul futuro del portoghese.

L’Equipe riporta di una grande offerta del City: Bernardesco Silva e Aymeric Laporte per Cristiano Ronaldo. Offerta che potrebbe far tentennare la Juve a dare il via libera per Ronaldo a sei giorni dalla chiusura del mercato.