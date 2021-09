Ronaldinho Milan: i rossoneri ricordano la sua prima rete – VIDEO

Ronaldinho, esattamente 13 anni fa, segnava la sua prima rete con la maglia del Milan. Il club lo ha celebrato attraverso i social VIDEO

Ronaldinho, nonostante non sia riuscito a vincere nulla con la maglia del Milan, ha lasciato dei ricordi indelebili nei cuori dei tifosi rossoneri. 13 anni fa, infatti, il Gaucho siglava la sua prima rete con la maglia del diavolo, in una serata piuttosto speciale come quella del derby contro l’Inter, grazie all’assist di Kakà. Ecco il video