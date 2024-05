Mercato Milan, un colpo grosso per reparto: così il club proverà a tornare ai vertici. Gli OBIETTIVI della dirigenza

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come l’intenzione del club rossonero per l’estate ormai alle porte sia quella di effettuare un colpo importante per reparto.

A partire dall’attacco, lì dove Sesko è balzato in pole position e per il quale il Diavolo ha intenzione di fare sul serio, passando per il centrocampo (occhi puntati su Fofana) e le fasce (piace moltissimo Emerson Royal).