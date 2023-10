Ronaldinho ricorda il passato al Milan: «All’Inter il gol più bello, lo scudetto lo sento mio»

Ronaldinho intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha ricordato i suoi momenti al Milan. Ecco cosa ha detto il brasiliano

«Sono arrivato già con tanta esperienza alle spalle. E sono stato benissimo. Con compagni spettacolari: Kakà, Pato, Thiago Silva, Seedorf, Beckham, Shevchenko, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Inzaghi… E poi Robinho e Ibrahimovic, una collezione di stelle. Lo scudetto vinto in rossonero lo sento mio anche se non ho finito la stagione a Milano per tornare in Brasile. Il momento più bello? Il gol nel derby: ero arrivato da poco, fu la mia prima rete in A e fu decisiva»