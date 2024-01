Romero Milan: deciso il futuro dell’attaccante, ecco dove giocherà

Nuovo colpo in uscita in vista per il calciomercato Milan. In definizione l’addio di Romero ai rossoneri, ecco dove giocherà

Romero è pronto a salutare il calciomercato Milan. Dopo Krunic anche l’argentino è pronto a dire addio ai rossoneri:

come riportato da Matteo Moretto, tutto definito per il prestito fino a giugno all’Almeria. L’accordo con il Boca non è stato raggiunto per la distanza nella formula finale. Il Milan infatti non ha voluto inserire l’opzione di acquisto.