Romagnoli, un rientro senza impatto: con lui in campo solo 2 clean sheet

Da quando Romagnoli è tornato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori ad inizio stagione, il Milan ha ottenuto solo 2 clean sheet

Il rientro di Romagnoli dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per il primo mese e mezzo stagionale è stata accolta da tutti come una buona notizia. Il capitano è tornato con la sua leadership a dirigere la difesa, ma le statistiche in realtà non sono dalla sua parte.

Senza di lui infatti, il Milan ha ottenuto ben 4 clean sheet su 9 gare. mentre dal suo ritorno in campo, nel derby del 17 ottobre, le porte inviolate sono state solo 2 in 6 partite, praticamente la metà su un numero simile di match.