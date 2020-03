Romagnoli: il capitano vuole restare a lungo, ma Elliott lo permetterà?

Alessio sta bene a Milano e ama i colori rossoneri, occhio a Elliott però!

Alessio Romagnoli riflette sul futuro. Non ci sono dubbi. I tifosi del Milan lo apprezzano e da capitano in futuro potrà ancora dare tanto. L’età e la forza sono dalla sua parte. Ha ottima disciplina e capacità, in campo deve mostrarsi un leader.

Elliott taglierà gli stipendi. Sicuri che il capitano resterà a Milanello?

Le offerte per Romagnoli non sono mancate negli anni lo sappiamo bene. Ci provarono dall’estero e poi la Juventus. Il Milan non deve commettere l’errore di tagliare di troppo i costi. Il malumore di alcuni elementi, potrebbe creare dei problemi sulla permanenza.