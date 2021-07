Roma, Sacchi promuove Mourinho: «È imprevedibile, con lui ci divertiremo»

L’ex storico tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha analizzato l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, su La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’arrivo sulla panchina della Roma di José Mourinho.

«L’aggettivo che meglio definisce Mourinho è imprevedibile. Ogni volta che fa una mossa, ti spiazza. Ti aspetti una cosa e lui fa l’esatto contrario, spesso ottenendo il risultato che insegue. Sono sicuro che con lui ci divertiremo parecchio, e che non ci annoieremo mai. Dal punto di vista calcistico è un tattico preparatissimo, un autentico fenomeno. Inoltre è un personaggio che, mediaticamente, può spostare l’attenzione su di sé in modo da liberare la squadra da un po’ di pressione. È un uomo di cultura, ha conoscenze raffinate, sa vivere in qualsiasi ambiente senza farsi travolgere dalle emozioni. È da vedere come riuscirà a gestire l’approccio con Roma e con la Roma che, probabilmente, è la piazza più calda d’Italia. Di certo non ne è spaventato, perché le sfide lo stimolano e nelle sfide dà sempre il meglio. Con lui il nostro campionato conoscerà la passione. La squadra lo seguirà, perché non si può non seguire uno come Mou, e lui riuscirà a portare dalla sua parte anche la critica. Inoltre ci sono giocatori che possono aiutarlo nel percorso e mi riferisco soprattutto a Zaniolo: dopo tanta sfortuna, è chiamato a dimostrare il suo valore, sopportando la fatica e il dolore che sicuramente ci saranno, e dimostrando l’umiltà per entrare in un gruppo. Mou è l’ideale per facilitarlo in questo cammino».