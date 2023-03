Roma, Mourinho attacca: «Se vedessi Serra in Fiorentina Milan...»

José Mourinho, tecnico della Roma espulso ieri contro la Cremonese, si è scagliato contro l’arbitro Serra: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Cremonese-Roma, José Mourinho ha commentato così l’espulsione comminatagli dall’arbitro Serra:

«Se vedessi Serra in Fiorentina Milan…»Gini secondo me ha fatto bene, una partita positiva anche nel primo tempo quando il gioco davanti a lui era disordinato. Nel secondo tempo in una situazione normale dove non avrei dovuto fare tanti cambi presto lo avrei cambiato, però le circostanze della gara hanno fatto sì che giocasse 90′ che per lui è un bene. Cosa mi ha detto Serra? Lui ha un problema di memoria, sono andato nello spogliatoio subito al termine della gara e ho avuto la fortuna che Piccinini fosse il quarto uomo e l’ultima volta che ho preso un rosso lui sapeva cosa avevo fatto dopo che l’avevo preso all’Olimpico. Sono andato nello spogliatoio 5 minuti dopo la partita e ho chiesto cinquanta volte scusa all’arbitro perché le mie parole hanno meritatamente portato all’espulsione e non ne ero orgoglioso. Piccinini era là e oggi era qui. Io sono sempre stato emozionale, però pazzo no. Ma la reazione che ho avuto è perchè qualcosa di grave è successo, però se lui dice all’arbitro quello che mi ha detto nel modo in cui me l’ha detto sarebbe lui a dover andare via. È un bugiardo, così prendo io il rosso e oggi non so neanche processare questa cosa, per me è più facile essere espulso “bene” e chiedere scusa, prendere la squalifica e fare mea culpa. Ma quello che è successo oggi mi capita per la prima volta, voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Per me è difficile stare fuori contro la Juventus, Serra è di Torino ma non penso che ci sia qualcosa in mezzo. Se il prossimo fine settimana però vedessi l’arbitro in Serie A in una grande partita come Fiorentina-Milan e non in Serie C o Primavera mentre io sarò fuori non sarò capace di processare questa cosa. Voglio sapere se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché oggi quello che mi ha detto Piccinini, che in parte è vero, so che non lo è. Poi quando sono andato negli spogliatoio lui ha un problema di memoria e si è dimenticato di quello che ha detto. È una situazione personale mia, la cosa importante di oggi è che abbiamo perso, non meritatamente ma sicuramente senza meritare di vincere».