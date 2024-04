Roma Milan, i rossoneri giocano per… Pioli? Risponde Leao, indizio sul futuro dell’allenatore nelle parole in conferenza stampa

Una risposta da cui potrebbe trapelare un interessante aspetto per quanto riguarda il futuro di Pioli sulla panchina rossonera. Ecco cosa ha detto Rafa Leao in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

GIOCANO PER PIOLI – «Giochiamo per tutti noi. Per il Milan. Se giochiamo bene siamo felici noi, per il mister e tutti quelli che lavorano al Milan».

LE PAROLE DI LEAO IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI ROMA MILAN