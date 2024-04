Roma Milan, Stadio Olimpico sold out e incasso record: ecco il numero di tifosi rossoneri che saranno presenti per il match di Europa League

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023-24. I rossoneri troveranno un’atmosfera caldissima allo Stadio Olimpico, che registrerà il suo 53° sold out dell’era Friedkin (66mila spettatori) e un’incasso record di 4.5 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il settore ospiti sarà sold out: con ben 4.500 tifosi rossoneri attesi. Inoltre, la curva della Roma sta anche preparando una coreografia per salutare l’ingresso in campo delle squadre-