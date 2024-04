Roma Milan: dejà-vu Newcastle, una vittoria per restare aggrappati all’Europa! Chukwueze l’arma in più di Pioli

Giovedì all’Olimpico al Milan servirà una vittoria contro la Roma per rimanere aggrappati all’Europa. Chukwueze l’arma in più

Una notte per rimanere aggrappati all’Europa. Sembra quasi un dejà-vu per il Milan in questa stagione: bisogna tornare alla sera del 13 dicembre 2023 al St. James’ Park contro il Newcastle.

In quell’occasione fu decisivo Chukwueze: il suo primo gol in rossonero su assist di Okafor che non evitò l’eliminazione dal girone di Champions League ma servì a proseguire il cammino in Europa con la retrocessione in Europa League.

Ora giovedì sera all’Olimpico si ripresenterà un’occasione pressoché simile: servirà vincere per ribaltare lo 0-1 della Roma a San Siro e proseguire il cammino verso la finale a Dublino per mettere in bacheca l’unico trofeo che manca nella storia del club.

Uno dei fattori decisivi potrebbe essere proprio il nigeriano che in questa competizione deve ancora sbloccarsi, proprio come allora.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo si è visto annullare due gol per millimetri di fuorigioco, quasi alla soglia dell’ingiustizia sportiva, soprattutto il secondo.

Un aspetto che avvalora la possibilità che Stefano Pioli possa dargli una chance contro la Roma , magari, perché no, senza dover necessariamente rinunciare a Pulisic dal primo minuto, come accaduto in serie a contro il Lecce, con l’americano spostato sulla trequarti. Del resto l’unico vero pericolo creato alla Roma nella gara di andata è arrivato grazie a una magia proprio di Chukwueze che, dopo aver lasciato sul posto tre avversari in area di rigore giallorossa, ha servito il più facile degli assist per Giroud, poi incredibilmente sprecato dall’attaccante francese che ha calciato il pallone sulla traversa.

Ipotesi, congetture che spettano all’allenatore: chiaramente solo Pioli può avere il polso della situazione e proverà a fare la scelta migliore. Per il futuro del Milan e molto probabilmente anche per il suo.