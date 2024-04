Roma Milan: l’attaccante giallorosso verso il recupero, allenamento in gruppo

In vista del match di giovedì tra Roma e Milan, De Rossi potrebbe recuperare Azmoun, le condizioni dell’attaccante

Dopo il grande spavento per Ndicka, la Roma è tornata oggi ad allenarsi per preparare il ritorno contro il Milan. In tal senso tra i giallorossi Azmoun è sulla via del recupero.

Come riportato da Calciomercato.com l’iraniano ha recuperato dalla lesione muscolare e oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e punta quindi la panchina contro il Milan o al massimo contro il Bologna lunedì prossimo.