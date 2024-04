Roma Milan, Bennacer da incubo: «Neanche un tempo, regia modesta»

Roma-Milan, Ismael Bennacer deludente nella sfida di ieri sera all’Olimpico: Pioli lo toglie anche prima della fine del primo tempo

Una delle grandi delusioni della gara di ieri sera tra Roma e Milan è stato stato senza dubbio Ismael Bennacer. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Neanche un tempo: sostituito al 40’ sullo 0-2 per inserire Jovic e tentare il tutto per tutto a gara compromessa. D’altra parte non aveva fatto molto per meritarsi la conferma: regia modesta, niente copertura».