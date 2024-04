Roma Milan: De Rossi non si fida dei rossoneri, la strategia per l’Udinese

Non solo il Milan ma anche la Roma potrebbe fare un ampio turn over in Serie A verso il ritorno contro i rossoneri in Europa League

l vantaggio maturato grazie al risultato della partita di San Siro contro il Milan permette alla Roma di Daniele De Rossi di spostare i favori dei pronostici a proprio favore in vista del match di ritorno di Europa League in programma giovedì.

In tal senso stando anche a quanto riportato da Angelo Mangiante nel corso dell’odierna edizione pomeridiana di SkySport 24, l’allenatore della Roma dovrebbe optare per un ampio turnover contro l’Udinese per preservare i giocatori migliori