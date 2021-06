Roma, Maurizio Costanzo nuovo responsabile delle comunicazioni: le sue parole

La notizia era trapelata in mattinata ma ora arriva l’ufficialità da parte del diretto interessato: Maurizio Costanzo responsabile delle comunicazioni della Roma

Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile di strategie della comunicazione della Roma. Il noto giornalista lo ha confermato all’ANSA.

«Ho firmato un accordo con l’ AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione».