Roma, Fonseca: «Come fermare Ibra? Mi fido dei miei difensori»

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato del pericolo Ibrahimovic in vista del prossimo match contro il Milan

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto dopo il match vinto ieri sera contro il Benevento. Queste le sue parole sul Milan di Ibrahimovic, che i giallorossi dovranno affrontare alla prossima giornata:

«Come si ferma Ibrahimovic? Non so se Smalling sarà pronto, ma abbiamo altri difensori molto forti. Kumbulla, Ibanez e Mancini hanno tutta la mia fiducia. Io devo essere il primo ad essere equilibrio perché non è semplice tenerlo. Non siamo i peggiori quando perdiamo, non siamo i migliori quando vinciamo».