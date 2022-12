Spugna: «Era importante dare un segnale al campionato»

La Roma espugna finalmente il “Vismara” con una prestazione di alto livello.

«Assolutamente sì. Era un tabù. Non avevamo mai vinto e ci siamo riuscite in un momento importante del campionato. Questa è una cosa molto bella. La prestazione è stata davvero di alto livello

Sono molto contento, perché le ragazze sono state veramente molto brave fin dall’inizio a cercare di dominare la partita, provando a fare nei momenti giusti. E anche dopo, conducendola con grande personalità»

Primo tempo un po’ più tattico, poi nella ripresa la Roma è salita in cattedra.

«Sapevamo che qualche difficoltà avremmo potuto averla, perché loro nelle ripartenze possono fare male. Abbiamo cercato di prestare molta attenzione, tentando di controllare la gara, ma stando in partita, perché il fatto di passare in vantaggio ci avrebbe potuto creare dei problemi.

Invece siamo state brave, abbiamo provato a fare gol anche se non ci siamo riuscite. Dopo, nel secondo tempo, avremmo potuto anche fare il terzo. Ma va bene così, l’importante è stata la prestazione di grande personalità della squadra»

Festeggia con i 3 punti le 50 panchine in giallorosso.

«Meno male. Al di là delle mie 50 partite, i 3 punti erano importanti per la continuità e per il segnale che mandiamo al campionato. Questo non era un campo facile – lo sapevamo – ed essere venute qui a giocare con questa padronanza è sintomo del fatto che stiamo facendo molto bene»