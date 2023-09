Maran spiega: «Milan? Col Newcastle in ripresa ma per lo scudetto penso questo»

Rolando Maran, noto allenatore, ha analizzato il momento del Milan di Pioli dopo il pareggio col Newcastle: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Rolando Maran ha dichiarato:

«La prestazione contro il Newcastle c’è stata. Bisogna ripeterla anche in campionato. Il Milan nel derby fino al 2-1 era in partita, poi il match ha avuto un epilogo eclatante. Inter da battere? È sempre stata una squadra tosta, importante. Ma quest’anno ha trovato la giusta quadratura. Si, è la squadra favorita. La Juve senza coppe? Non si capisce mai se sia un vantaggio o meno. Dovrà essere bravo Allegri affinché la rifondazione possa dare i suoi frutti».