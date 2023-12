Rodriguez Milan, nuovissima idea per la mediana rossonera! Ultime

Rodriguez Milan, nuovissima idea per la mediana rossonera! Le ultime notizie sulle possibili mosse dei rossoneri

Spunta una nuovissima idea in casa Milan per rinforzare il centrocampo nel corso del mercato di gennaio. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri guardano ancora in Spagna.

Dopo Juan Miranda nel mirino ci sarebbe un altro giocatore del Betis: si tratta di Guido Rodriguez, mediano che potrebbe diventare un obiettivo nelle prossime settimane.