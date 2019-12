Rodriguez e Borini: ecco quanto risparmierebbe il Milan dalla cessione

Rodriguez e Borini, Elliott punta a ridurre il monte ingaggi. Ecco quanto pesano gli stipendi a bilancio nel Milan

Fabio Borini è ad un passo dal Genoa. Il giocatore, finito ai margini del progetto rossonero in questa stagione, è sempre più convinto di accettare la destinazione rossoblu. L’ex Roma guadagna 2.5 milioni di euro, ciò vuol dire che il risparmio da un’eventuale cessione (seppur in prestito) sarebbe consistente. Al lordo l’ingaggio di Borini peserebbe da qui alla fine del contratto per circa 7 milioni di euro.

Stesso discorso per Ricardo Rodriguez, il cui contratto fino al 2021 peserebbe per altri 7 milioni. Dalla cessione dello svizzero, inoltre, possono essere ricavati circa 10 milioni di euro. Elliott in questo modo potrebbe abbassare il monte ingaggi annuale di ben 5 milioni netti.